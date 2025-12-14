Handball: In Plauen fahren die Burgenländer einen weiteren Regionalliga-Erfolg ein, wobei dank einer hohen Führung munter durchgewechselt werden kann. Auch das Oberliga-Team gewinnt. Die Damen straucheln unerwartet.

Der HCB kommt ins Rollen und feiert den nächsten Auswärtssieg

Einen Grund zum Schimpfen - wie hier vor einigen Wochen gegen Aschersleben - boten die HCB-Spieler ihrem Trainer Fabian Kunze in Plauen nur selten.

Plotha/Plauen. - „Ja, ein wenig schon“, antwortete HCB-Trainer Fabian Kunze auf die Frage, ob die Aufgabe in Plauen etwas einfach verlief als erwartet. Die eigene Stärke und ein Gegner, der damit nicht ganz mithalten konnte, seien die Gründe gewesen, dass die Burgenländer am Sonnabend in der Regionalliga einen 34:27-Auswärtssieg einfahren konnten, bei dem sie zwischenzeitlich mit zehn Treffern in Führung lagen.