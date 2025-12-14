Ein Toyota ist in Zabitz von der Straße abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Zabitz/MZ - Ein Schaden von rund 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Zabitz. Am Samstag kurz nach 20 Uhr befuhr laut Polizei ein 47-Jähriger mit einem Toyota die Zabitzer Chaussee in Richtung Verbindungsweg nach Maxdorf.

In einer Rechtskurve kam sein Fahrzeug den Angaben zufolge zunächst nach links auf den Grünstreifen ab. Der Fahrer lenkte daraufhin gegen und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Toyota seitlich mit zwei Bäumen und kam zum Stehen. Der Fahrer blieb laut Polizeirevier unverletzt.