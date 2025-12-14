weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
Mit nur 14 Feldspielern Kämpferische Saale Bulls zwingen Tabellenführer Hannover Indians bis in die Overtime: Was Verteidiger Gollenbeck zur knappen Niederlage sagt

Gegen die Hannover Indians präsentieren sich die ersatzgeschwächten Bulls auf Augenhöhe, müssen sich erst in der Overtime geschlagen geben. Worauf sich für Verteidiger Gollenbeck aufbauen lässt.

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 14.12.2025, 21:27
Erik Gollenbeck war am Sonntag einer von nur vier Verteidigern bei den Saale Bulls.
Erik Gollenbeck war am Sonntag einer von nur vier Verteidigern bei den Saale Bulls. Foto: Objektfoto

Halle/MZ. Wie viel haben die Saale Bulls noch im Tank? Reichen die Körner, um sich dem Tabellenführer der Eishockey-Oberliga, den Hannover Indians, auch ersatzgeschwächt bis zum Ende zu erwehren? Die Antwort der Bulls im Heimspiel am Sonntag: Der Reservemodus funktioniert.