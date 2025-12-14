Gegen die Hannover Indians präsentieren sich die ersatzgeschwächten Bulls auf Augenhöhe, müssen sich erst in der Overtime geschlagen geben. Worauf sich für Verteidiger Gollenbeck aufbauen lässt.

Kämpferische Saale Bulls zwingen Tabellenführer Hannover Indians bis in die Overtime: Was Verteidiger Gollenbeck zur knappen Niederlage sagt

Erik Gollenbeck war am Sonntag einer von nur vier Verteidigern bei den Saale Bulls.

Halle/MZ. Wie viel haben die Saale Bulls noch im Tank? Reichen die Körner, um sich dem Tabellenführer der Eishockey-Oberliga, den Hannover Indians, auch ersatzgeschwächt bis zum Ende zu erwehren? Die Antwort der Bulls im Heimspiel am Sonntag: Der Reservemodus funktioniert.