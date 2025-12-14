Zehn junge Menschen aus Lateinamerika stehen vor ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft am Care Campus Harz. Die 18-, 19-Jährigen arbeiten bereits als Aushilfen in der Pflege, lernen weiter Deutsch und haben Zeit, in ihrer neuen Heimat anzukommen.

Juan David Aranguren (l.) und Paula Pimzón Morales kümmern sich in der Evangelischen Stiftung Neinstedt auch um Lukas, der sehr gerne malt.

Neinstedt/MZ. - Lukas strahlt über das ganze Gesicht. Er lacht und freut sich, als er Paula entdeckt, die gerade in den Gruppenraum kommt. Lukas, der gerne malt, gehört zu den Schützlingen, um die sich Paula auf dem Osterberg in Neinstedt kümmert. Später werden sie zusammen etwas malen.