Jessens Bürgermeister Michael Jahn wird als Vorsitzender des Gremiums aus Kommunen und Bundeswehrstandort Holzdorf wiedergewählt. Welche Schwerpunkte es sich setzt.

Jessen/MZ. - Der Jessener Bürgermeister Michael Jahn (SPD) ist auf der letzten Sitzung des Jahres vom Städtebund Elbe-Elsteraue für zwei weitere Jahre als Vorsitzender dieses Gremiums bestätigt worden. Das Votum erfolgte einstimmig, wie Anja Richter-Nowak der MZ mitteilte. In ihren Händen liegen die protokollarischen und organisatorischen Geschicke, heißt es in der Information auch.