Städtebund Elbe-Elsteraue Michael Jahn einstimmig als Vorsitzender des Städtebundes bestätigt
Jessens Bürgermeister Michael Jahn wird als Vorsitzender des Gremiums aus Kommunen und Bundeswehrstandort Holzdorf wiedergewählt. Welche Schwerpunkte es sich setzt.
14.12.2025, 16:00
Jessen/MZ. - Der Jessener Bürgermeister Michael Jahn (SPD) ist auf der letzten Sitzung des Jahres vom Städtebund Elbe-Elsteraue für zwei weitere Jahre als Vorsitzender dieses Gremiums bestätigt worden. Das Votum erfolgte einstimmig, wie Anja Richter-Nowak der MZ mitteilte. In ihren Händen liegen die protokollarischen und organisatorischen Geschicke, heißt es in der Information auch.