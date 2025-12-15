Es war ein Signal der Geschlossenheit: Arbeitgeber und Gewerkeschaft veröffentlichten auf dem „Chemiegipfel Ostdeutschland“ einen gemeinsamen Forderungskatalog an Bund und EU. Es geht um Energiepreise und Bürokratieabbau. Für Misstöne sorgt vor Ort nur die Zukunft der Dow-Standorte in der Region.

Die Chemie - hier der Standort Leuna - steckt in einer tiefen Krise

MZ/Böhlen - Liegt der Patient „ostdeutsche Chemieindustrie“ nun schon auf dem OP-Tisch oder wartet er noch schwerverletzt an der Unfallstelle auf echte Hilfe. Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) Nordost sowie der Nordostchemie, und Christof Günther, Chef des Chemiestandorts Leuna, waren sich in ihren Sprachbildern uneins. Es war allerdings eine der sehr wenigen Widersprüche, die am Montagmorgen im Kulturhaus Böhlen zu hören waren.