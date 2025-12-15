Im Tiergarten hat am Wochenende das erste Dessau-Roßlauer Schlittenhunderennen stattgefunden. Wie es ablief und welchen Eindruck es auf Besucher und Teilnehmer hinterließ.

Dessau-Roßlau/MZ. - Seit drei Jahren hat Knut Kießling vom Lausitzer Sportverein reinrassiger Schlittenhunde (LSVS) daran gearbeitet, erstmalig ein Schlittenhunderennen in Dessau stattfinden zu lassen. Am dritten Adventswochenende war es endlich so weit. Dass sich Samstag und Sonntag im Tiergarten viele Teilnehmer mit ihren Tieren zur Veranstaltung „Alaskafeeling trifft Fürst Franz“ versammelt haben, ist bereits von der Marienkirche aus zu hören. Lautstarkes, mehrstimmiges Hundebellen dringt über die Mulde und leitet Schaulustigen den Weg.