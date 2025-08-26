weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Am dritten Adventwochenende soll im Dessauer Tiergarten erstmalig ein Schlittenhunderennen stattfinden. Wie es dazu kommt. Was die Besucher dort erwartet.

Von Leonie Beer Aktualisiert: 26.08.2025, 11:04
Knut Kießling präsemtiert stolz drei seiner sibirischen Huskys: Zelko, Caya und Ligabue (v.l.n.r.).
Knut Kießling präsemtiert stolz drei seiner sibirischen Huskys: Zelko, Caya und Ligabue (v.l.n.r.). Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Bereits seit drei Jahren arbeitet Knut Kießling, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Tierschutz des Lausitzer Sportvereins reinrassiger Schlittenhunde, daran, ein Schlittenhunderennen in Dessau stattfinden zu lassen. In diesem Dezember wird es endlich so weit sein. Am dritten Adventswochenende, vom 13. bis 14. Dezember, verwandelt sich der Tiergarten in zwei Strecken für die Rennen der Schlittenhunde.