Am dritten Adventwochenende soll im Dessauer Tiergarten erstmalig ein Schlittenhunderennen stattfinden. Wie es dazu kommt. Was die Besucher dort erwartet.

„Alaska-Feeling“ in Dessau - Warum ein Verein ein Schlittenhunderennen im Tiergarten plant

Dessau/MZ. - Bereits seit drei Jahren arbeitet Knut Kießling, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Tierschutz des Lausitzer Sportvereins reinrassiger Schlittenhunde, daran, ein Schlittenhunderennen in Dessau stattfinden zu lassen. In diesem Dezember wird es endlich so weit sein. Am dritten Adventswochenende, vom 13. bis 14. Dezember, verwandelt sich der Tiergarten in zwei Strecken für die Rennen der Schlittenhunde.