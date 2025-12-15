Ein junger Mann aus Aschersleben kommt für zwei Straftaten, die er als Heranwachsender vor vier Jahren im Ruhrgebiet begangen hat, glimpflich davon. Was der Jugendrichter sagt.

Aschersleben/MZ - Der junge Mann, Mitte 20, der in den Gerichtssaal von Strafrichter Christian Häntschel im Amtsgericht Aschersleben kommt, sieht ordentlich aus. Cuno P. (Name geändert) hat keinen Anwalt mitgebracht, der ihn verteidigt. Nur eine Bekannte sieht zu. Und Cuno P. legt nach der Anklageverlesung unumwunden ein Geständnis ab.