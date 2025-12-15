„Die Mühen haben sich gelohnt“, sagt Ivonne Pioch im Rückblick auf die Weihnachtsshow, die am Sonntag, 14. Dezember 2025, auf der Zeitzer Reitanlage stattfand. Die Betriebsleiterin des Equitanas Reitsports freut sich, dass alles reibungslos geklappt hat und über den großen Zuspruch der Besucher.

Die Show bestand aus mehreren Programmpunkten. (Foto: René Weimer)

Rund 40 Teilnehmer wirkten an der Show mit, die aus neun Programmpunkten bestand – sei es mit ihrem Auftritt oder in der Technik. Diese habe in diesem Jahr, so Ivonne Pioch, glücklicherweise ebenfalls einwandfrei funktioniert. Die Zuschauer konnten im Programm unter anderem Elemente des Spring- und Westernreitens sowie des Voltigierens erleben.

Die Mädchen vom Voltigieren überzeugten mit ihrem Auftritt. (Foto: René Weimer)

Besonders die Einhörner in ihren voluminösen Kostümen erhielten von den jüngsten Besuchern großen Applaus. Auch die Ball spielenden Pferde kamen beim Publikum gut an. Wie in jedem Jahr erzählte das Showteam „Pony und Kleid“ eine neue Geschichte. Diesmal drehte sich alles um das Thema, Zeit zu schenken.

„Das Team hat wieder ein ganzes Jahr an der Erstellung gearbeitet – und mich erneut überraschen können“, würdigt die Betriebsleiterin die Show.