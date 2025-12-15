Wie die ukrainische Künstlerin Nataliya Kyselova in Wittenberg ankommt, kreativ wirkt und ihre Erfahrungen zwischen zwei Ländern in Bildern verarbeitet.

Wie sich eine Künstlerin aus Kiew in Wittenberg verliebte

WITTENBERG/MZ. - Nataliya Kyselova spricht über Wittenberg mit einer Wärme, als wäre die Stadt seit Jahrzehnten ihre Heimat. Tatsächlich kommt die 50-Jährige aus Kiew, doch seit 1999 besucht sie regelmäßig ihre Mutter hier. Seit Januar 2022 lebt sie mit ihrer Familie und zwei Kindern dauerhaft in Wittenberg – in einer Stadt, die ihr längst vertraut ist und in der sie heute ihre kreative Zukunft aufbaut.