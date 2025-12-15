Grafikerin kam 2023 in die Lutherstadt Wie sich eine Künstlerin aus Kiew in Wittenberg verliebte
Wie die ukrainische Künstlerin Nataliya Kyselova in Wittenberg ankommt, kreativ wirkt und ihre Erfahrungen zwischen zwei Ländern in Bildern verarbeitet.
WITTENBERG/MZ. - Nataliya Kyselova spricht über Wittenberg mit einer Wärme, als wäre die Stadt seit Jahrzehnten ihre Heimat. Tatsächlich kommt die 50-Jährige aus Kiew, doch seit 1999 besucht sie regelmäßig ihre Mutter hier. Seit Januar 2022 lebt sie mit ihrer Familie und zwei Kindern dauerhaft in Wittenberg – in einer Stadt, die ihr längst vertraut ist und in der sie heute ihre kreative Zukunft aufbaut.