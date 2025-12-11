Ein Experte sagt, Halle muss jetzt noch mehr Geld ausgeben, um am Ende Geld zu sparen und im Bergzoo Halle startet die Ausstellung „Fantasy Island“: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 15. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

9.54 Uhr – Herr der Ringe und Game of Thrones im Bergzoo Halle

Mit dem gemeinsamen Drücken des roten Buzzers wurden am Freitagabend die vielen Hundert Figuren der Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle eingeschaltet - damit ist „Fantasy Island“ eröffnet. Wenige Minuten später strömten die ersten Besucher in die Ausstellung - und staunten.

Was die Ausstellung „Fantasy Island“ im Bergzoo Halle alles zu bieten hat

Einfach magisch: Poseidon erhebt sich bei den Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle majestätisch aus dem Wasser, ein Pärchen macht vor der spektakulären Kulisse ein Selfie. (Foto: Steffen Schellhorn)

9.10 Uhr – Kostenexplosion bei Hilfen zur Erziehung: Experte fordert Mehrausgaben

Halle steht vor dem finanziell wohl schwierigsten Jahr der jüngeren Stadtgeschichte. Für 2026 droht ein Defizit von bis zu 170 Millionen Euro - das gab es noch nie. Der mit Abstand größte Posten im Haushalt ist der soziale Bereich. Die Verantwortlichen sind sich einig: Es muss gespart werden.

Ein Experte aus dem Bereich Jugendhilfe schlägt einen Ansatz vor, der paradox klingt. Er sagt, Halle müsse jetzt an einer bestimmten Stelle ein bisschen mehr Geld ausgeben, um später noch viel mehr Geld zu sparen. Wie soll das funktionieren?

Gewalt in Familien ist ein großes Problem. In Halle sind deswegen die Sozialkosten explodiert. Nun diskutiert man über Sparmaßnahmen. (Symbolbild: Annette Riedl/dpa)

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Auf zu fremden Kulturen

