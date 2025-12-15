Die Sozialausgaben sind in Halle massiv gestiegen. In die Diskussion um Sparmaßnahmen schaltet sich ein Experte ein, der einen völlig anderen Ansatz verfolgt. Er sagt, Halle muss jetzt noch mehr Geld ausgeben, um am Ende Geld zu sparen.

Gewalt in Familien ist ein großes Problem. In Halle sind deswegen die Sozialkosten explodiert. Nun diskutiert man über Sparmaßnahmen.

Halle (Saale)/MZ. - Halle steht vor dem finanziell wohl schwierigsten Jahr der jüngeren Stadtgeschichte. Für 2026 droht ein Defizit von bis zu 170 Millionen Euro - das gab es noch nie. Der mit Abstand größte Posten im Haushalt ist der soziale Bereich. Die Verantwortlichen sind sich einig: Es muss gespart werden. Ein Experte aus dem Bereich Jugendhilfe schlägt einen Ansatz vor, der paradox klingt. Er sagt, Halle müsse jetzt an einer bestimmten Stelle ein bisschen mehr Geld ausgeben, um später noch viel mehr Geld zu sparen. Wie soll das funktionieren?