Die Klinik Dübener Heide in Bad Schmiedeberg hat gleich doppelt Grund zur Freude: Im aktuellen Ranking der Deutschen Rentenversicherung erreicht sie einen Spitzenplatz – und präsentiert sich nach sieben Jahren Bauzeit komplett modernisiert. Was hinter dem Erfolg steckt.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Bei allen Schwierigkeiten und Krisen, die die Menschen aktuell plagen, sollten die Erfolge, die es eben auch gibt, nicht vergessen werden. Von denen ist zum Beispiel aus Bad Schmiedeberg zu berichten. Dort ist in diesen Vorweihnachtstagen von medizinischer Exzellenz und von einem doppelten Grund zum Feiern die Rede. Es geht um die Klinik Dübener Heide der Deutschen Rentenversicherung Bund.