  4. „Ally Pally“ kommt nach Langendorf: Pünktlich zur Darts-WM: Langendorfer Sportler eröffnen neue Darts-Arena „L.A. Pally“

Der Sportverein Grün-Weiß-Langendorf hat am Wochenende seine neue Darts-Arena feierlich eingeweiht. Was hier seit dem Sommer mit viel Herzblut in Eigenarbeit geschaffen wurde.

Von Meike Ruppe-Schmidt 15.12.2025, 08:00
Vereinsvorsitzender Ralph Günther (l.), Ortsbürgermeister Horst Ziegler (2.v.r.) und Robert Hoyer vom Sport- und Freizeitbetrieb (r.) gratulierten Abteilungsleiter Stefan Schubert zur neuen Spielstätte „L.A. Palley".
Vereinsvorsitzender Ralph Günther (l.), Ortsbürgermeister Horst Ziegler (2.v.r.) und Robert Hoyer vom Sport- und Freizeitbetrieb (r.) gratulierten Abteilungsleiter Stefan Schubert zur neuen Spielstätte „L.A. Palley". Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Langendorf - Bis zum Fest ist zwar noch eine gute Woche Zeit. Aber für die Dartspieler des SV Grün-Weiß-Langendorf hat es sich am Samstag schon angefühlt, wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest. Denn an diesem Tag weihten sie ihre neue Arena, das sogenannte „L.A. Pally" am Langendorfer Sportlerheim ein.