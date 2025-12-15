„Ally Pally“ kommt nach Langendorf Pünktlich zur Darts-WM: Langendorfer Sportler eröffnen neue Darts-Arena „L.A. Pally“
Der Sportverein Grün-Weiß-Langendorf hat am Wochenende seine neue Darts-Arena feierlich eingeweiht. Was hier seit dem Sommer mit viel Herzblut in Eigenarbeit geschaffen wurde.
15.12.2025, 08:00
Langendorf - Bis zum Fest ist zwar noch eine gute Woche Zeit. Aber für die Dartspieler des SV Grün-Weiß-Langendorf hat es sich am Samstag schon angefühlt, wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest. Denn an diesem Tag weihten sie ihre neue Arena, das sogenannte „L.A. Pally" am Langendorfer Sportlerheim ein.