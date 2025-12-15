Ein Solarpark östlich von Berlin. Auch in Wittenberg sind weitere Solaranlagen geplant.

Wittenberg/MZ. - Der Wittenberger Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 17. Dezember über die Einleitung eines Bebauungsplans, der einen Solarpark mit Stromspeicher in der Kiesgrube an der Nordendstraße ermöglichen soll. Das Vorhaben, ein so genanntes Kombinationskraftwerk, wird vom Wittenberger Unternehmen Hanni Solar vorangetrieben. Nahezu die gesamte Fläche der Kies- und Sandgrube solle als Sondergebiet festgesetzt werden, auf der künftig Solarmodule und Stromspeicher gebaut werden könnten, heißt es in der Vorlage an den Stadtrat.