An zahlreichen Ständen konnten Besucher der Köthener Schlossweihnacht viele liebevoll verzierte und handgemachte Geschenke kaufen.

Bummeln im Lichterglanz - Wie die Händler der Köthener Schlossweihnacht mit Selbstgemachtem punkten

Stimmungsvolles Licht und geschmückte Buden machten aus dem inneren Schlosshof eine leuchtende Weihnachtsstadt.

Köthen/MZ. - Ohrringe mit echten Blüten, getöpferte Räuchermännchen, mit Glitzersteinen verzierte Karten. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk war, konnte bei der Köthener Schlossweihnacht fündig werden. Von Freitag bis Sonntag hatten Händler aus der Region im inneren Schlosshof und im Steinernen Haus ihre Stände aufgebaut.