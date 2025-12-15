Mit frischem Wind im Vorstand und einem klaren Blick nach vorn startet der Sportverein Eintracht 91 Theißen in eine herausfordernde Zukunft. Welche Pläne es gibt.

Evelyn Dölz „präsentiert“ das marode Sprecherhäuschen am Stadion der Bergarbeiter in Theißen. So einiges vor Ort bedarf einer Sanierung.

THEISSEN/MZ. - Viele Sportvereine sehen sich heute mit Aufgaben konfrontiert, die weit über den Trainingsbetrieb hinausgehen: Nachwuchs sichern, Strukturen modernisieren, Räume erhalten und zugleich attraktiv für neue Mitglieder bleiben. Genau in diesem Spannungsfeld beginnt auch die nächste Etappe des SV Eintracht 91 Theißen, der im nächsten Jahr seinen 35. Geburtstag feiert.