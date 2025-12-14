Von HO-Zeiten bis heute – das Schützenhaus in Jessen ist eine Erfolgsgeschichte. Wie Katlen und Rüdiger Döbelt auf ihre Leben als Gastwirte schauen. Zudem kündigen sie einen Wechsel an.

Volle Tische bis zum Jahreswechsel im Jessener Schützenhaus – doch ein Abschied kündigt sich an

Seit 1988 bewirtet Rüdiger Döbelt die Gäste im Jessener Schützenhaus. Nun steht das Lokal vor einem neuem Kapitel.

Jessen/MZ. - Sehnsüchtig warten die Menschen auf Weihnachten. Denn trotz der Feiertagshektik bleiben für viele die Tage Ende Dezember eine Zeit der Erholung, des Durchatmens. Im Schützenhaus Jessen allerdings herrscht ein anderes Tempo. Wie schon den Rest des Jahres, wird das Gasthaus auch über Weihnachten und Silvester hoch frequentiert. Für Wirt Rüdiger Döbelt und sein Team keine neue Erfahrung.