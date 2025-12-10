Die Stadt Halle steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Finanzausschuss hat bislang jedoch alle Sparvorschläge abgelehnt. Nun drängt die Zeit. Wenn nicht bis Ende des Jahres ein Kompromiss beschlossen wird, drohen der Stadt radikale Einschnitte.

Räte lehnen Haushalt ab - OB Vogt warnt vor radikalen Folgen für Halle

Der Finanzausschuss tagte am Mittwoch im kleinen Saal des Stadthauses.

Halle (Saale)/MZ. - Das ist selten: Der Finanzausschuss der Stadt hat am Mittwochabend einstimmig den Haushaltsplan für das nächste Jahr abgelehnt. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) bekam keine einzige Stimme für seinen Beschlussvorschlag. Mehrere große Vorhaben hängen somit in der Luft - beispielsweise der Umbau des Riebeckplatzes.