Der Chemiekonzern Lyondell-Basell hat angekündigt sein erst im Vorjahr erworbenes Werk in Merseburg zu schließen. Stadt und Land trifft das unverhofft. OB Müller-Bahr kündigt Gespräche mit der Geschäftsführung und hat zugleich einen Verdacht.

Lyondell-Basell hatte das APK-Werk in Merseburg erst im August 2024 gekauft.

Merseburg/MZ. - Die Nachricht hat bei Sven Czekalla (CDU) für Frust gesorgt: „Ich bin sauer“, erklärte der für Merseburg zuständige Landtagsabgeordnete ob der Ankündigung des Chemiekonzerns Lyondell-Basell (LYB), seinen Standort in Merseburg zu schließen. „Wir haben APK immer den roten Teppich ausgerollt, sei es über die Wirtschaftsförderung oder das Land. Es wurde immer Unterstützung bei der Standortentwicklung angeboten.“