Mit einer neuen Technologie im Rücken wollte das Merseburger Recyclingunternehmen APK eigentlich expandieren. Doch dann folgten 2024 Insolvenz und Übernahme. Nun will der neue Besitzer das Stammwerk überraschend schließen. Zahlreiche Arbeitsplätze sind in Gefahr.

Lyondell-Basell hatte das APK-Werk in Merseburg erst im August 2024 gekauft.

Merseburg/MZ. - Das Recyclingunternehmen APK im Süden von Merseburg galt bis vor Kurzem als Hoffnungsträger in der regionalen Chemiebranche. Mit einer neuartigen Technologie im Gepäck strebte die Geschäftsführung eine Expansion an, neue Werke sollten entstehen. Doch es folgten Querelen unter den Geldgebern, eine Insolvenz in Eigenregie, eine Übernahme durch den fünftgrößten Chemiekonzern der Welt mit vollmundigen Ankündigungen – und nun offenbar das Aus.