Der Verein „Mieterrat“ gerät mit dem Immobilienkonzern „Grand City Property“ aneinander. In einem Versicherungsdokument ist eine Formulierung aufgefallen, die nun für Verwirrung gesorgt hat.

Mietverlust wegen Zeit im Gefängnis? Seltsame Formulierung sorgt in Halle-Neustadt für Verwirrung

Halle (Saale)/MZ. - Eine merkwürdige Passage in einem Versicherungsdokument hat bei Mietern in Halle-Neustadt Verwirrung ausgelöst. Es ging um angebliche „Haftzeit“, gegen die sich der Großvermieter „Grand City Property“ (GCP) versichert und die Kosten dafür vermeintlich unrechtmäßig auf Mieter umgelegt habe. Nun stellt sich heraus: Das stimmte so gar nicht.