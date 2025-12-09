So still war der stille Tag auf dem Weihnachtsmarkt, so grün ist Halle als angeblich grünste Großstadt wirklich, so stand der 1.FC Magdeburg einer Spielverlegung des HFC beim BFC Dynamo im Weg: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 9. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

7.05 Uhr – Neue Erfindungen, Rekorde und Entdeckungen

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist der zehnte Band der Heftreihe „Hallesche Erfindungen, Rekorde und Entdeckungen“ des Fördervereins „Pro Halle“ erschienen. Seit 2015 sammelt der Verein Kurioses, Besonderes und Einzigartiges aus der Stadt; die erfolgreiche Reihe wurde mehrfach nachgedruckt. Mit den 15 neuen Beiträgen steigt die Gesamtzahl der dokumentierten Rekorde und Besonderheiten nun auf 137.

Das aktuelle Heft widmet sich unter anderem den acht nationalen Kulturgütern, die sich in Halle befinden, sowie zwölf Orten und Einrichtungen, die den Namen der Stadt tragen. Auch sporthistorisch gibt es Neues: Das erste Spiel einer deutschen Handball-Nationalmannschaft wurde in Halle ausgetragen.

Der bunte Themen-Mix mache die Reihe zu einer besonderen Form der heimatkundlichen Entdeckungsreise, betont der Förderverein „Pro Halle“. Die Broschüre ist ab sofort für fünf Euro in den Thalia-Buchhandlungen am Markt und in Halle-Neustadt sowie online unter www.pro-halle.de erhältlich. (ei)

Lesen Sie heute von Annette Herold-Stolze: Probleme durch Tinas Fenster?

6.43 Uhr – Ranking sieht Halle in den Top 10

Die Stadt Halle freut sich über ein Ranking der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“, das sie zu den attraktivsten Städten in Deutschland zählt. Starke Platzierungen gibt es im Bereich Bildung und Betreuung. OB Alexander Vogt sieht seine Stadt sogar als „aufsteigenden Stern“.

Städteranking: Halle ist stolz auf einen Platz in den Top 10

Halle gehört laut Auswertung der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ zu den attraktivsten Städten in Deutschland. (Foto: Stadt Halle)

6.28 Uhr – FCM vermasselt HFC die Spielverlegung

Vor dem Spiel im Berliner Sportforum geriet die HFC-Mannschaft in einen Stau. Das Spiel konnte erst mit einer Stunde Verspätung angepfiffen werden. Warum der Nordostdeutsche Fußballverband einen Wunsch des HFC nicht erfüllen konnte.

FCM macht dem HFC Strich durch die Rechnung: Warum das Spiel beim BFC Dynamo auf einen Freitag gelegt wurde

Jan Löhmannsröben (M.) und Julien Damelang (r.) starteten mit dem HFC mit einer Stunde Verspätung beim BFC Dynamo im Berliner Sportforum. (Foto: Feineis)

In der letzten regulären Folge 2025 des HFC-Podcasts der MZ Chemie kennt keine Liga, die seit heute online ist, blicken die Gastgeber auf eine durchwachsene Hinrunde des Hallescher FC zurück — mit mühsamen Punkten, leisen Hoffnungen und einem richtungsweisenden Spiel vor der Winterpause.

6.12 Uhr – Wie grün ist Halle wirklich?

Halle soll die grünste Stadt Deutschlands sein. Doch wie kommt die Stadtverwaltung zu dieser Einschätzung? Und wie sieht Halle im Vergleich mit anderen Städten tatsächlich aus?

Grünste Stadt Deutschlands: Schummelt Halle bei Natur-Ranking?

Die Dölauer Heide macht Halle grün. Aber wie grün ist die Stadt im Vergleich mit anderen Kommunen? (Archivfoto: Steffen Schellhorn)

5.59 Uhr – Geräusche und andere Hindernis auf dem Weihnachtsmarkt

Täglich gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Halle eine „Stille Stunde“. Am Montag war es sogar ein ganzer Tag. Warum das so ist, was die Besucher sagen und woran eine Intensiv-Pflege-Gruppe mit ihren Rollstühlen scheitert.

Weihnachtsmarkt in Halle: Einen Tag lang Stille zwischen bunten Lichtern

Diane Marinock von LMG Intensiv hatte mit Klienten, deren Angehörigen, Mitarbeitern und Azubis einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt gemacht. Dabei stießen sie jedoch an Grenzen. (Foto: Undine Freyberg)

