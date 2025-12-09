Shopping im Advent Wo es in Halle „Schneegestöber“ gibt - auch ohne Schnee
Fünf Künstlerinnen tun sich seit über 25 Jahren zusammen, um in der Adventszeit gemeinsam Schönes aus Porzellan und Keramik an den Mann zu bringen. Ob zum Verschenken oder Behalten - was Kunden beim Stöbern im Laden finden können.
09.12.2025, 08:02
Halle (Saale)/MZ. - Auch wenn sich die Adventszeit in diesen Tagen eher frühlingshaft zeigt und man glaubt, Ostern stehe vor der Tür - wer es mag, kann mitten in Halle ein echtes „Schneegestöber“ erleben. Seit 26 Jahren bieten unter diesem Namen fünf hallesche Künstlerinnen ihre Arbeiten aus Keramik und Porzellan an. Wer auf Geschenkesuche ist, wird hier garantiert fündig.