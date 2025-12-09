Fünf Künstlerinnen tun sich seit über 25 Jahren zusammen, um in der Adventszeit gemeinsam Schönes aus Porzellan und Keramik an den Mann zu bringen. Ob zum Verschenken oder Behalten - was Kunden beim Stöbern im Laden finden können.

Wo es in Halle „Schneegestöber“ gibt - auch ohne Schnee

„Schwungvoll“ - unter diesem Motto bieten die Keramikerinnen (v.l.) Ulrike Friedemann, Claudia Stölzel, Sylvia Kögler, Antje Dietrich-Gottwald und Katrin Schücke in ihrem Laden am Alten Markt Schönes und Zerbrechliches aus Keramik und Porzellan an.

Halle (Saale)/MZ. - Auch wenn sich die Adventszeit in diesen Tagen eher frühlingshaft zeigt und man glaubt, Ostern stehe vor der Tür - wer es mag, kann mitten in Halle ein echtes „Schneegestöber“ erleben. Seit 26 Jahren bieten unter diesem Namen fünf hallesche Künstlerinnen ihre Arbeiten aus Keramik und Porzellan an. Wer auf Geschenkesuche ist, wird hier garantiert fündig.