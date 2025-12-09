was halten Sie von Tina? Mir gefallen Halles neue Straßenbahnen ziemlich gut; ja, ich finde, sie sind Hingucker. Vor allem wegen ihrer großen Fenster, doch die könnten sich als nachteilig für die Einnahmen der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) erweisen. Mein Kollege Dirk Skrzypczak weiß mehr. Was das ist, können Sie hier erfahren.

Neuigkeiten anderer Art hat Katja Pausch für Sie. Dass es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Weihnachtssingen im Eisdom gibt, wissen Sie vermutlich schon. Dass die Eintrittskarten wegen großen Interesses schon ähnlich knapp sind wie die für das längst legendäre Weihnachtssingen im Steintor, ist Ihnen womöglich auch längst bekannt. Doch es gibt noch Hoffnung, wie in diesem Beitrag zu lesen ist.

Apropos Weihnachten: Nach dem Fest lässt Silvester bekanntlich nicht lange auf sich warten. Sollten Sie zu denen gehören, die am letzten Tag des Jahres gern etwas unternehmen und noch nicht wissen, was das sein könnte, dürfte sie das Ergebnis der Recherchen von Denny Kleindienst interessieren. Ich kann Ihnen schon versprechen, dass es immer noch interessante Möglichkeiten gibt, Silvester 2025 außerhalb der eigenen Wohnung zu verbringen.

Einen schönen Dienstag Ihnen

Annette Herold-Stolze