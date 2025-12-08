Straßenbahnen in Halle sind beliebte Werbeträger. Die Havag braucht das Geld. Doch wie soll das mit der neuen Tina funktionieren? Ein Jahr ist Zeit, eine Antwort zu finden.

Fenster zu groß: Hat die Havag mit der neuen Tina-Straßenbahn in Halle ein Werbeproblem?

Die neue Tina-Straßenbahn: Markenzeichen sind die XXL-Fenster. Doch die bereiten der Havag jetzt Kopfzerbrechen.

Halle (Saale)/MZ. - Die neuen Tina-Straßenbahnen mit ihren weiß-roten Karossen und den XXL-Fenstern sind ein Hingucker. Doch vor allem die opulenten Fenster könnten für die Havag zum Problem werden. Es drohen hohe Einnahmeverluste.