Die erste neue Straßenbahn der Baureihe Tina fährt jetzt in Halle im Liniendienst. Wie man erfahren kann, wo genau und wie die Havag den Start bewertet.

Neue Straßenbahn: So lautet das Fazit nach dem ersten Dienst der Tina in Halle

Erste Fahrt mit Fahrgästen:Tina im Liniendienst in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Auf den Linien 1, 2 und 3 soll sie vorwiegend fahren, die erste Tina-Straßenbahn, die seit Mittwoch im Liniendienst durch Halle rollt. Aber wo genau haben Interessierte die Chance auf eine Mitfahrt? Dafür muss man sich nicht aufs Glück verlassen.