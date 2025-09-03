ÖPNV in Sachsen-Anhalt Neue Straßenbahn: So lautet das Fazit nach dem ersten Dienst der Tina in Halle
Die erste neue Straßenbahn der Baureihe Tina fährt jetzt in Halle im Liniendienst. Wie man erfahren kann, wo genau und wie die Havag den Start bewertet.
Aktualisiert: 03.09.2025, 18:22
Halle (Saale)/MZ. - Auf den Linien 1, 2 und 3 soll sie vorwiegend fahren, die erste Tina-Straßenbahn, die seit Mittwoch im Liniendienst durch Halle rollt. Aber wo genau haben Interessierte die Chance auf eine Mitfahrt? Dafür muss man sich nicht aufs Glück verlassen.