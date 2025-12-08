Havarie Trinkwasserleitung Naumburger Straße Rohrbruch in Merseburg vermutet - Midewa stellt Wasserwägen an Kitas in Beuna und Frankleben und Grundschule Frankleben bereit

In Beuna und Kötzschen (Merseburg) und in Frankleben (Braunsbedra) kommt es derzeit zu Druckschwankungen beim Trinkwasser, vereinzelt könne es auch zu Unterbrechungen der Versorgung kommen, sagt die Midewa. Der Wasserversorger hat vorsorglich an zwei Kitas und an einer Grundschule einen Wasserwagen platziert. Welche Ursache vermutet wird und wie es nun weitergeht.