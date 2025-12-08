weather wolkig
Vorweihnacht im Seeland Mit Blechpustern und Soljanka: In Nachterstedt wurde wieder zum Weihnachtmarkt geladen

In Nachterstedt fand am Sonnabend wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Wer alles dabei geholfen hat, damit der zu einem Erfolg wird.

Von Regine Lotzmann 08.12.2025, 14:15
Die Blechpuster eröffnen den Weihnachtsmarkt in Nachterstedt. Die bunte Truppe mit Trompeten und Tuba sucht auch gleich nach neuen Mitstreitern.
Nachterstedt/MZ - „So schnell geht ein Jahr vorbei“, staunt Rainer Heuwold. Der Ortsbürgermeister von Nachterstedt baut gerade die Technik auf, denn gleich werden die Blechpuster den Weihnachtsmarkt des Ortes eröffnen. Unter Leitung von Joachim Hoffmann erklingen dann bekannte Weihnachtslieder. Hoffmann macht auch gleich ein bisschen Werbung für die musikalische Truppe: „Wer bei uns mitmachen möchte, kann sich unsere Proben jeden Montagabend ab 19 Uhr in der Kirchstraße 1 anschauen oder uns mit unserem Weihnachtsprogramm in der Wedderstedter Kirche beziehungsweise am Heiligabend in Ditfurt erleben.“