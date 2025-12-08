Naumburger „Netto“-Markt in der Salzstraße wird nach Erweiterung und Modernisierung am Dienstag, 9. Dezember, wiedereröffnet. Welche große Neuerung es gibt und wann Kunden Geld sparen können. Dazu: Welche andere Naumburger „Netto“-Filiale ein Sorgenkind ist.

Eröffnung steht kurz bevor: Das erwartet die Kunden im vergrößerten „Netto“-Markt

Ab Dienstag, 9. Dezember, geöffnet: der neue Eingang des „Netto“-Marktes an der Naumburger Salzstraße. Der bisherige Eingang wurde verschlossen.

Naumburg. - Das Interesse an den renovierten „Netto“-Räumen im Naumburger Citykaufhaus ist groß, und als drinnen noch fleißig gewerkelt und eingeräumt wird, stehen am Montagvormittag immer wieder Neugierige vor der neuen Schiebetür. „Morgen, am Dienstag, öffnen wir“, erfahren sie von Philipp Kretzschmar, dem Gebietsleiter Expansion von „Netto“.