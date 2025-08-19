Innenstadt-„Netto“ ab 4. Oktober geschlossen Naumburger Supermarkt wird vergrößert und bekommt einen neuen Eingang
Der „Netto“-Supermarkt im Naumburger City-Kaufhaus soll ab 4. Oktober und bis 9. Dezember umgebaut werden. Die ehemalige „Mäc-Geiz“-Fläche und ein direkter Eingang von der Salzstraße werden dazukommen. Was mit der Filiale im Uta-Center passiert.
19.08.2025, 16:33
Naumburg. - Er spaltet ein wenig die Gemüter: Die einen nutzen ihn sehr gerne aufgrund seiner zentralen Lage und der vergleichsweise niedrigen Preise. Andere Naumburger hingegen meiden den Einkaufsmarkt aufgrund des zuweilen sehr lautstarken Publikums und der Enge im Markt selbst.