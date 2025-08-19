Der „Netto“-Supermarkt im Naumburger City-Kaufhaus soll ab 4. Oktober und bis 9. Dezember umgebaut werden. Die ehemalige „Mäc-Geiz“-Fläche und ein direkter Eingang von der Salzstraße werden dazukommen. Was mit der Filiale im Uta-Center passiert.

Naumburger Supermarkt wird vergrößert und bekommt einen neuen Eingang

Supermarkt-Vergrößerung: Hinter dieser Tür in der Naumburger Salzstraße befand sich einst ein „Mäc Geiz“. Der aktuelle Leerstand wird durch die „Netto“-Erweiterung ab Dezember Geschichte sein.

Naumburg. - Er spaltet ein wenig die Gemüter: Die einen nutzen ihn sehr gerne aufgrund seiner zentralen Lage und der vergleichsweise niedrigen Preise. Andere Naumburger hingegen meiden den Einkaufsmarkt aufgrund des zuweilen sehr lautstarken Publikums und der Enge im Markt selbst.