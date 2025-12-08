weather wolkig
  4. Landgericht Dessau-Roßlau: Tritte mit Stahlkappenschuhen - Mann aus Osternienburger Land wegen versuchten Totschlags angeklagt

Ein 50 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Osternienburger Land muss sich ab Freitag in einem Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 08.12.2025, 15:31
Osternienburg/Dessau/MZ. - Ein 50 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Osternienburger Land muss sich in einem Prozess am Landgericht Dessau-Roßlau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Prozess beginnt am Freitag um 9 Uhr.