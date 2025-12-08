Ein 50 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Osternienburger Land muss sich ab Freitag in einem Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Tritte mit Stahlkappenschuhen - Mann aus Osternienburger Land wegen versuchten Totschlags angeklagt

Osternienburg/Dessau/MZ. - Ein 50 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Osternienburger Land muss sich in einem Prozess am Landgericht Dessau-Roßlau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Prozess beginnt am Freitag um 9 Uhr.