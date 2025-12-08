weather wolkig
  4. Zu schnell unterwegs: Stadträte sprechen von mehr Raserei in Kakau

Oranienbaumer Schloss- und Alte Schulstraße in Kakau bereiten Sorgen.

Von Andreas Behling 08.12.2025, 16:00
Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Wie können die motorisierten Verkehrsteilnehmer dazu gebracht werden, auf Geschwindigkeitsübertretungen zu verzichten? Nicht zum ersten Mal beschäftigte diese Frage die Mitglieder des Oranienbaum-Wörlitzer Ordnungsausschusses. Die beiden Schwerpunkte in der aktuellen Sitzung: die Alte Schulstraße in Kakau und die Schlossstraße im Bereich der Oranienbaumer Grundschule „Henriette Catharina von Oranien“.