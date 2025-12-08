weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Razzia in Sangerhausen: Nach geplatztem Kokain-Deal bei McDonald's in Sangerhausen: Mutmaßliche Dealer sitzen jetzt in U-Haft

Nach der gescheiterten Übergabe von mehr als einem Kilogramm Kokain in Sangerhausen hat der Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen fünf Verdächtige erlassen. In dem Fall gab es aber noch weitere Durchsuchungen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 08.12.2025, 16:30
Bei der Aktion nahe McDonald's in Sangerhausen wurden fünf Männer festgenommen. Sie sitzen jetzt in U-Haft.
Bei der Aktion nahe McDonald's in Sangerhausen wurden fünf Männer festgenommen. Sie sitzen jetzt in U-Haft. (Symbolfoto: dpa)

Sangerhausen/MZ. - Am Samstagnachmittag klickten auf dem Parkplatz von McDonald's in Sangerhausen die Handschellen: Die fünf Männer, die dort bei der Übergabe von mehr als einem Kilo Kokain von der Kripo festgenommen wurden, sitzen nach Angaben der Landespolizeiinspektion in Nordhausen nun alle in Untersuchungshaft.