Als Student lernte Christian Kiefer in Chicago die amerikanischen Brot-Kringel kennen. Vor 25 Jahren gründet er in Zeitz die Bagel Bakery und baute in Droßdorf ein neues Werk. Wie er nach Insolvenz und Corona wieder neu anfing.

Wie Großbäckerei in Droßdorf durch Insolvenz und Corona kam

Seit 25 Jahren gibt es die Bagel Bakery in Droßdorf. Geschäftsführer Christian Kiefer ist von Anfang an dabei und nennt sich gern Mister Bagel.

Droßdorf/MZ. - Ein verführerischer Duft nach frisch gebackenem Kuchen liegt in der Luft. Betritt man die große Werkhalle der Bagel Bakery, fühlt man sich wie im Backparadies. Leckere Scholaden-Muffins rollen gerade übers Band, gleich daneben Bagels mit Mehrkorn, fünf Tage die Woche und rund um die Uhr. „Schoko mit Nußnougatfüllung und Blaubeer-Muffins sind bei den Kunden am gefragtesten“, erzählt Christian Kiefer und beißt in einen frisch gebackenen Bagel.