Wie Großbäckerei in Droßdorf durch Insolvenz und Corona kam Vom Student in Chicago zum Firmenchef in Zeitz: 25 Jahre Bagel Bakery
Als Student lernte Christian Kiefer in Chicago die amerikanischen Brot-Kringel kennen. Vor 25 Jahren gründet er in Zeitz die Bagel Bakery und baute in Droßdorf ein neues Werk. Wie er nach Insolvenz und Corona wieder neu anfing.
06.02.2026, 07:00
Droßdorf/MZ. - Ein verführerischer Duft nach frisch gebackenem Kuchen liegt in der Luft. Betritt man die große Werkhalle der Bagel Bakery, fühlt man sich wie im Backparadies. Leckere Scholaden-Muffins rollen gerade übers Band, gleich daneben Bagels mit Mehrkorn, fünf Tage die Woche und rund um die Uhr. „Schoko mit Nußnougatfüllung und Blaubeer-Muffins sind bei den Kunden am gefragtesten“, erzählt Christian Kiefer und beißt in einen frisch gebackenen Bagel.