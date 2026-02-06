Ralf Springer betrieb zu DDR-Zeiten die einzige Mode-Boutique in Aschersleben. Damit geriet er auch in den Fokus des DDR-Geheimdienstes. Was in den Unterlagen über ihn festgehalten ist.

Warum ehemaliger Ascherslebener Modezar nach Einsicht in seine Stasi-Akte tief enttäuscht war

Über Ralf Springer, der einst in Aschersleben eine Boutique betrieb, wurden Stasi-Akten angelegt. Er hat sie sich – teils amüsiert, teils enttäuscht – ausführlich angesehen.

Aschersleben/MZ - Ralf Springer gehört zu denen in Aschersleben, die zu DDR-Zeiten richtige Paradiesvögel waren. Nachdem sein beruflicher Weg eigentlich bei einer Bankfiliale schon vorgezeichnet schien, er dort Abteilungsleiter und stellvertretender Direktor war, entschloss er sich in den Achtzigern, eine eigene Modeboutique in der Eine-Stadt zu eröffnen.