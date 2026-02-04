Der Deutsche Wetterdienst warnt vor akutem Glatteis im Landkreis Wittenberg. Wo die Busse fahren und wo sie ausfallen.

Glättewarnung: Das gilt jetzt für den Busverkehr im Landkreis Wittenberg

Der Landkreis Wittenberg warnt vor Glätte und gefrierendem Regen.

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg warnt – basierend auf aktuellen Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) – eindringlich vor erheblicher Glättegefahr.

Am späten Donnerstagnachmittag habe sich die Lage deutlich verschärft. In zahlreichen Städten und Dörfern sei es inzwischen stellenweise sehr glatt, heißt es aus der Kreisverwaltung. Besonders Fußwege seien vielerorts komplett vereist.

In der Folge kommt es derzeit vermehrt zu Stürzen und Unfällen. Der DWD spricht von einer hohen Gefahr für Leib und Leben, insbesondere im Straßenverkehr sowie auf Geh- und Radwegen.

Busse im Landkreis Wittenberg teilweise eingestellt

Der Busverkehr werde ab 9 Uhr am Freitagmorgen schrittweise auf den Hauptlinien wieder aufgenommen. Laut Landkreis können aufgrund der weiterhin angespannten Witterung einzelne Haltestellen nicht bedient werden.

Die Wiederinbetriebnahme der Linien gestaltet sich laut Busunternehmen Vetter wie folgt:

Die Linie 300 ist in Betrieb (erste Fahrt 8:40 Uhr ab Wöhlerstraße bzw. 9:20 Uhr ab Apollensdorf).

Die Linie 301 ist ebenfalls in Betrieb (erste Fahrt 9:05 Uhr ab Nordendstraße), wobei Braunsdorf nicht bedient werden kann.

Die Linie 302 fährt wieder seit 9 Uhr.

Die Linie 303 ist ab 9 Uhr in Betrieb, wobei die Haltestellen Gallin, Mühlanger Galliner Straße und Mühlanger Wendeplatz nicht bedient werden können.

Die Linie 304 fährt seit 9:20 Uhr.

Die Linie 306 ist in Betrieb, jedoch ohne Bedienung der Orte Scholis und Meuro.

Die Linie 307 ist in Betrieb (erste Fahrt 9:52 Uhr ab Zahna bzw. 9:30 Uhr ab Wittenberg), wobei die Orte Zixdorf und Boßdorf nicht bedient werden und eine Umleitung nach Niemegk über Marzahna erfolgt.

Die Linien 310 und 330 sind in Betrieb.

Die Linie 332 nimmt den Betrieb um 10:30 Uhr auf.

Die Linie 333 fällt derzeit aus.

Grund für die gefährliche Wetterlage sind plötzlich überfrierende Nässe oder gefrierender Regen. Bereits zuvor hatte der Kreis auf die Situation hingewiesen, bei der Regen auf gefrorene Böden und Oberflächen trifft und sofort gefriert.

In Ostdeutschland herrscht weiterhin Dauerfrost mit Temperaturen bis zu minus 7 Grad Celsius. Aus südlicher Richtung strömt eine feuchte Luftmasse heran, die auf die kalte, bodennahe Luft trifft.