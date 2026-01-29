Beim Abendspaziergang im Tierpark Hexentanzplatz Thale sollten Besucher am 7. Februar eine geheimnisvolle Führung durch den nächtlichen Tierpark erleben. Die familienfreundliche Veranstaltung ist nun abgesagt.

Streifenhörnchen gehören zu den neusten Bewohnern des Tierparks auf dem Hexentanzplatz in Thale. Dieser ist wegen des Winterwetters geschlossen.

Thale/MZ/son. - Der Tierpark auf dem Hexentanzplatz in Thale ist seit einigen Tagen geschlossen. Es gebe „weiterhin zu viel Eis an den Bäumen“, teilt der Zoo mit. Eis und Äste könnten herunterfallen auf die Besucher. Auch am Samstag, 7. Februar, bleiben die Türen dicht.

Aus diesem Grund muss auch der Abendspaziergang abgesagt werden, zu dem der Tierpark-Förderverein an dem Tag eingeladen hatte. Der besondere Rundgang im Dunkeln und mit warmen Getränke am Lagerfeuer soll jedoch im März nachgeholt werden.

Der Förderverein weist auch schon einmal auf das diesjährige Tierparkfest hin, das am Sonntag, 12. Juli, stattfindet.