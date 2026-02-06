Oft fragten Leute den Betreiber: „Wann gebt ihr die Eisfläche frei?“ Unter welchen Bedingungen das Waldbad Dessau wieder offiziell für das Schlittschuhlaufen öffnet.

Schlittschuhfahren wie früher? Was sagt der Betreiber vom Waldbad Dessau zu den Forderungen

Waldbad Dessau: Mit dem Quad fährt die Betreiberfamilie auf der Fläche des gefrorenen, 80 Zentimeter tiefen Nichtschwimmerbereichs.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach dem Tod eines Mannes im Gröberner See rät auch der Betreiber vom Waldbad Dessau, Lutz Büttner, davon ab Eisflächen ohne offizielle Genehmigung zu betreten. Gerade bei geringen Minustemperaturen könne man mit diesem Verzicht sein Leben schützen. In den vergangenen Tagen habe er allerdings vermehrt Anrufe bekommen: „Wann gebt ihr die Eisfläche frei?“, sei er immer wieder gefragt worden.