Ein Streit unter Bekannten ist am Donnerstagabend am Willy-Brandt-Platz eskaliert. Ein betrunkener 41-Jähriger schlug einem 29-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Was die Polizisten bei dem Beschuldigten fanden.

Magdeburg. - Am Donnerstagabend ist es in Magdeburg auf dem Willy-Brandt-Platz gegen 19.15 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Opfer selbstständig auf die Beamten zu.

Der Polizei zufolge berichtete der 29-Jährige den Beamten, dass er von einer ihm bekannten Person mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sei. Auslöser seien persönliche Streitigkeiten gewesen.

Der mutmaßliche Täter, ein 41 Jahre alter Mann, sei wenig später in der Nähe von den Einsatzkräften angetroffen worden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,7 Promille ergeben, so die Polizei.

Polizei findet Drogen und Messer in weggeworfener Tasche

Ein Zeuge hatte außerdem beobachtet, dass der Mann beim Anblick der Polizei eine Tasche in einen nahegelegenen Mülleimer warf. In dieser fanden die Beamten ein Einhandmesser sowie mutmaßliche Drogen. Diese wurden sichergestellt.

Die Polizei sprach gegen den Mann einen Platzverweis für den Bahnhofsvorplatz aus. Gegen ihn wurden zudem mehrere Strafverfahren eingeleitet.