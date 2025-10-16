Badesaison Jetzt wird abgebadet: Im Dessauer Waldbad wird die Saison auf besondere Weise beendet
Wenn das Wetter mitspielt und es nicht regnet, lädt das Dessauer Waldbad am Sonnabend, 18. Oktober, zum traditionellen Abbaden ein. Was Besucher an dem Nachmittag und Abend erwartet und welche Bilanz die Badbetreiber für 2025 ziehen.
16.10.2025, 18:00
Dessau/MZ. - „Das ist schon zur Tradition geworden, dass bei uns abgebadet wird“, sagt Kerstin Büttner, die zusammen mit ihrem Mann Lutz das Waldbad in Dessau betreibt. Am Sonnabend, 18. Oktober, ist es soweit. 14 Uhr beginnt das Fest.