Ein längeres Stück der in die Jahre gekommenen Trinkwasserleitung unter der B187 in Jessen soll nun saniert werden. Was das für Kraftfahrer und Anlieger bedeutet.

Bis zum kommenden Dienstag ruhen die Arbeiten an der Rosa-Luxemburg Straße. Dann wird ein längerer Teilstrang der zum dritten Mal in kurzer Zeit geborstenen Trinkwasserleitung ersetzt.

Jessen/MZ. - Die schlechte Nachricht richtet sich vorrangig an die Fahrzeugführer. Die Sperrung der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen zwischen dem Abzweig zur Arnsdorfer Reihe und dem zur Alten Wittenberger Straße wird länger bestehen als bislang angekündigt. Nämlich bis Ende November/Anfang Dezember. Solange wird folglich auch die Ampelregelung auf der Umleitungsstrecke an der Ecke Arnsdorfer Reihe/Alte Wittenberger Straße im Neubauviertel bestehen bleiben.