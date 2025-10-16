weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Pop-up-Galerie in Halle: Wie Ansichten aus der DDR: Optische Täuschungen wecken Heimat-Gefühl

Pop-up-Galerie in Halle Wie Ansichten aus der DDR: Optische Täuschungen wecken Heimat-Gefühl

Der gebürtige Hallenser Eike Berg führt die Hallenser künstlerisch ein wenig aufs Glatteis und zeigt ihnen ihre Stadt, wie sie gewesen sein könnte - aber nur an diesem Wochenende.

Von Undine Freyberg 16.10.2025, 20:00
Eike Berg weckt Erinnerungen an Halle zu DDR-Zeiten.
Eike Berg weckt Erinnerungen an Halle zu DDR-Zeiten. (Foto: Undine Freyberg)

Halle (Saale)/MZ - Das ist doch bestimmt an der Ecke, wo wir immer langgegangen sind, oder? Oder vielleicht doch im Stadtzentrum, wo mal der und der gewohnt hat? Alles falsch. Diese Häuser hat es so nie gegeben. Warum sie so echt aussehen und uns an DDR-Zeiten erinnern.