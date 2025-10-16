Der gebürtige Hallenser Eike Berg führt die Hallenser künstlerisch ein wenig aufs Glatteis und zeigt ihnen ihre Stadt, wie sie gewesen sein könnte - aber nur an diesem Wochenende.

Halle (Saale)/MZ - Das ist doch bestimmt an der Ecke, wo wir immer langgegangen sind, oder? Oder vielleicht doch im Stadtzentrum, wo mal der und der gewohnt hat? Alles falsch. Diese Häuser hat es so nie gegeben. Warum sie so echt aussehen und uns an DDR-Zeiten erinnern.