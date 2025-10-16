weather spruehregen
  Floorball-Turnier mit sechs Nationalteams: Überseecontainer birgt Schatz: Was nun festen Platz im Jugend- und Sporthotel „Euroville" Naumburg hat

Floorball-Turnier mit sechs Nationalteams Überseecontainer birgt Schatz: Was nun festen Platz im Jugend- und Sporthotel „Euroville“ Naumburg hat

Naumburgs Jugend- und Sporthotel „Euroville“ ist Partner des Deutschen Floorball-Verbandes und ab Freitag, 17. Oktober 2025, Gastgeber eines Sechs-Nationen-Turniers der Frauen. Welche WM-Viertelfinalisten vor Ort gratis zu erleben sind.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 16.10.2025, 20:20
„Euroville“-Chef Dietmar Schwenke mit Floorball-Spielmaterialien.
„Euroville“-Chef Dietmar Schwenke mit Floorball-Spielmaterialien. (Foto: Andreas Löffler)

Naumburg - Der unübersehbare Überseecontainer auf dem Gelände des Naumburger Jugend- und Sporthotels „Euroville“, mit einem Anstrich gleich der Fassadengestaltung der umliegenden Gebäude versehen, birgt ein Geheimnis, das nur wenige kennen.