Am Rand von Halle-Neustadt soll demnächst ein neuer großer Wohnmobilstellplatz gebaut werden. Die Verantwortlichen geben sich zuversichtlich. So ist der Stand der Dinge.

Projekt nimmt weitere Hürde: So steht es um den geplanten Caravanstellplatz am Sandanger

Halle (Saale)/MZ. - Die Satellitenbilder auf gängigen Navigationswebsites sind mitunter trügerisch. Im Bereich des Sandangers am östlichen Rand von Halle-Neustadt zeigen sie beispielsweise vier große und einen kleinen Fußballplatz in saftigem Grün. Doch in Wahrheit sieht es dort ganz anders aus. Vom einstigen HFC-Jugendzentrum ist vor Ort praktisch nichts mehr zu sehen. Nach dem Umzug des HFC auf die Silberhöhe hat sich die Natur die Fläche in den vergangenen Jahren langsam wieder zurückgeholt.