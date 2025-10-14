Nach einem Schlaganfall ist Sven Schorstein aus Aschersleben wieder mobil. Dank Spenden und Unterstützung fährt er nun einen umgebauten Skoda, nur eine Garage fehlt noch.

Wieder am Steuer: Der Ascherslebener Sven Schorstein ist einfach nur glücklich.

Aschersleben/MZ - Sven Schorstein strahlt übers ganze Gesicht. Vor ihm steht ein knallroter Skoda, ein Minivan, der nicht nur glänzt, sondern für ihn ein Symbol für Selbstständigkeit und Lebensfreude ist. Die Rücksitze hat er weitgehend umgeklappt, damit sein DJ-Equipment genügend Platz findet. „Es gibt mir Freiheit“, sagt der Ascherslebener gerührt. „Danke, danke!“ Seine Worte gelten all jenen, die ihn auf diesem Weg unterstützt haben – durch Spenden, Hilfe und Zuspruch.