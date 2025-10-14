weather regenschauer
Salzatals Bürgermeisterin Ina Zimmermann steht in der Kritik. Die Gemeinde hatte sieben große Bäume fällen lassen, die laut Anwohnern noch quicklebendig waren.

Von Jonas Nayda 14.10.2025, 11:15
Baumfällungen am Friedhof in Schiepzig
Baumfällungen am Friedhof in Schiepzig (Foto: Jonas Nayda)

Schiepzig/Salzatal/MZ. - Die Baumfällungen am Friedhof in Schiepzig bei Salzmünde sorgen weiter für Streit. Einwohner fordern Aufklärung. Hätten die sieben großen Bäume möglicherweise gerettet werden können? Bürgermeisterin Ina Zimmermann (parteilos) steht in der Kritik. Doch sie hat eine Erklärung.