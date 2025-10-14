Neue Besitzerin des Kulturpalasts in Bitterfeld ist die Steg. Zur Eigentümerin wird sie aber erst mit dem Eintrag ins Grundbuch. Das passiert frühestens nach Ablauf der Rückfallklauses Mitte nächsten Jahre. Doch gegen den Ratsbeschluss zum Kauf des Gebäudes gibt es massiven Widerstand der CDU-Fraktion.

(Foto: Steffen Schellhorn)