Kommunalaufsicht greift ein Streit um Bitterfelder Kulturpalast - CDU lässt Ratsbeschluss zum Kauf des Gebäudes prüfen
Der Stadtrat hat den Kauf des Bitterfelder Kulturpalasts beschlossen. Doch die CDU-FRaktion will den Beschluss nicht hinnehmen. Sie fordert eine Überprüfung durch die Kommunalaufsicht. Droht das ganze Projekt zu scheitert?
Aktualisiert: 14.10.2025, 11:43
Bitterfeld/MZ. - Die CDU-Fraktion des Stadtrats von Bitterfeld-Wolfen hat gegen den Ratsbeschluss zum Kauf des Bitterfelder Kulturpalasts Widerspruch bei der Kommunalaufsicht eingelegt. Obwohl eine Fraktion solch einen Widerspruch nicht einlegen kann, hat sich die Kommunalaufsicht den Vorgang auf den Tisch gezogen.