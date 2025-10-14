Wikana unterstützt das Wittenberger Tierheim mit einer Spende. Das Geld stammt aus der Spendenbox in der „Kekswelt“ und soll einem besonderen Zweck zugutekommen, über den sich Tierfreunde freuen dürften.

Tierheim Wittenberg bekommt Spende – das soll mit dem Geld passieren

Zur Spendenübergabe in der Kekswelt: von links Marketing-Mitarbeiterin Hanna Klawikowski, die Leiterin des Tierheims Wittenberg Catrin Rhode und Nicole Witt, Leiterin Marketing bei Wikana.

Wittenberg/MZ - Das Wittenberger Traditionsunternehmen Wikana hat eine Spende von rund 600 Euro an das Wittenberger Tierheim übergeben. Die Summe stammt aus einer Spendenbox, die seit Juni 2025 im Kassenbereich der firmeneigenen „Kekswelt“ steht.